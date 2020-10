Ломаченко не згоден з рішенням суддів: українець зробив заяву після бою з Лопесом

Колишній чемпіон прокоментував поразку

Василь Ломаченко не згоден з рішенням суддів про результат бою з Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, в якому одностайним рішенням перемогу зарахували американському боксерові.

Українець після бою прокоментував свою поразку в поєдинку в Лас-Вегасі (США) і заявив, що здивований суддівському вердикту, в якому за підсумками 12 раундів оголосили рахунок на користь американського боксера: 116-112, 119-109 і 117-111.

Вже екс-чемпіон світу WBA, WBC і WBO в легкій вазі має намір уважно переглянути бій з Лопесом вже вдома. Втім, оскаржувати рішення суддів Василь не має наміру.

"Чесно кажучи, думав, що половина поєдинку була рівною. Може бути, він десь вигравав з перевагою в 1-2 раунд, але у другій половині я "включився", - сказав 32-річний боксер, який після бою з Лопесом позбувся всіх своїх чемпіонських поясів.

Ломаченко вважає, що другу половину бою він "забрав" у свого суперника.

"Я думав, що виграю, але результат є результат. Я сперечатися з ним зараз не збираюся", - наголосив український боксер.

Тепер Василь хоче обговорити зі своїм промоутером і менеджером плани після бою нинішнього і вирішити, що робити далі.

Крім того, Лома подякував усім за підтримку і зазначив у своєму Facebook, що "один складний поєдинок не може перекреслити весь пройдений чемпіонський шлях! Головні перемоги ще попереду".

ALL ON THE LINE IN ROUND 12!!!



Think these guys want it? Man ...#LomaLopez LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/XquHwYUpnB