Усик прокомментировал поражение Ломаченко стихами

Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Усик поддержал своего товарища

Александр Усик решил публично поддержать своего приятеля Василия Ломаченко, который проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе американскому боксеру Теофимо Лопесу.

Украинский спортсмен опубликовал стих Бориса Пастернака на своей странице в Facebook.

Скриншот с Facebook

Стоит отметить, что это стихотворение было написано в 1956 году. Усик также добавил фотографию Ломаченко, на которой он держит чемпионский пояс WBC.

Василий Ломаченко с поясом WBC (фото: facebook.com/Alexanderusyk)

В поединке против Лопеса Ломаченко проиграл по очкам. Интересно, что все судьи отдали победу американцу. При этом Ломаченко не согласен с решением судей. Он заявил, что дома будет очень внимательно пересмотреть бой с Лопесом.

В этом поединке украинец лишился трех поясов: WBA, WBC и WBO в легком весе. Ломаченко отметил, что один сложный поединок не может перечеркнуть весь пройденный чемпионский путь.

Пользователи сети также поддерживают украинца.

Поражение досадное, но пусть оно сделает Василия Анатольевича сильнее! Все, что ему сейчас нужно - поддержка. Василий - Чемпион! Мы в него верим! Пусть это будет мотивацией к новым победам! Александр, убедительной победы над Чисорой!

Вся Украина с тобой Вася, ты пример для подражания!!! Нас не сломают падения, мы встанем и продолжим свой путь!!!

Вася лучший, сомнений нет. Но, не сложилось в этом бою. Значит в следующем будет сильнее. А Саше, победы над Чисорой!

Напомним, Усик создал аккаунт в популярной соцсети и снял первое танцевальное видео.