Усик написав мотивуючий вірш про любов і страх

Олександр Усик у Instagram опублікував сильний вірш і "порвав" мережу
Олександр Усик у своєму Instagram-акаунті опублікував мотивуючий вірш про страхи, любов і доброту. У сильних рядках український боксер закликає всіх своїх підписників не боятися, не бути гордими і впертими, а також розповідає, в чому сенс життя.
Свою публікацію Усик супроводив чорно-білою фотографією.
Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
Умейте всем страхам в лицо рассмеяться.
Умейте быть добрым и громко смеяться.
Умейте любить, без возврата без сдачи .
Умейте творить, в этом наша задача.
Не нужно бояться, что карман наш дырявый,
Не нужно быть гордым или упрямым.
Не нужно в себе собирать эти камни,
Тяжело нам дойти к тем вратам Первозванным.
Научитесь смеяться только вставшему солнцу,
И не прячьтесь под зонтик, когда дождик смеется.
И вдохните на полные легкие воздух.
В этом жизнь, в этом смысл, в это всем, и любовь есть.
Користувачі мережі захоплено оцінили вірш свого кумира.
Скріншот коментарів
Скріншот коментарів
Скріншот коментарів
Раніше ми писали про те, як Усик тренується в окупованому Криму.