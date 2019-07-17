Усик тренується перед боєм в окупованому Криму (відео)

Фото: Олександр Усик (РБК-Україна)

Олександр Усик показав тренування на свіжому повітрі в своєму Instagram

Олександр Усик, який є колишнім абсолютним чемпіоном світу з боксу в першій важкій вазі, поїхав в окупований Крим на тренування. Спортсмен готується до поєдинку у дебютному бою в суперважкій вазі.

У спільному акаунті Василя Ломаченка та Олександра Усика в Instagram опублікували відео тренування Усика на свіжому повітрі. В ролику можна побачити Олександра, який боксує на тлі кримських гір.

"Ось це називається тренування на свіжому повітрі", - підписали відео.

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на таке відео. Деякі в подиві, чому потрібно було їхати саме в Крим.

Олександр Олександрович, а що ж так, чисте українське повітря і атмосфера рідного краю вже не гріє?

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Дуже хороша людина! Російський Крим завжди буде пишатися тобою!

До речі, деякі дізналися місце на відео і вказали, що Усик тренується в Ялті на тлі гори Ай-Петрі.

Скріншот коментарів (instagram.com/lomus_official)

Як повідомлялося раніше, у березні Усик відмовився від титулу Всесвітньої боксерської асоціації WBA, яка зобов'язала українця провести захист поясу з росіянином Денисом Лебедєвим.

Також ми писали про те, що Олександр Усик показав в мережі, як проводить час, коли не перебувати на тренуванні.