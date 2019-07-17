ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Усик тренується перед боєм в окупованому Криму (відео)

STYLERЖиття    17.07.2019 - 19:32
Усик тренується перед боєм в окупованому Криму (відео)
Фото: Олександр Усик (РБК-Україна)

Олександр Усик показав тренування на свіжому повітрі в своєму Instagram

Олександр Усик, який є колишнім абсолютним чемпіоном світу з боксу в першій важкій вазі, поїхав в окупований Крим на тренування. Спортсмен готується до поєдинку у дебютному бою в суперважкій вазі.

У спільному акаунті Василя Ломаченка та Олександра Усика в Instagram опублікували відео тренування Усика на свіжому повітрі. В ролику можна побачити Олександра, який боксує на тлі кримських гір.

"Ось це називається тренування на свіжому повітрі", - підписали відео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LomUs (@lomus_official)

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на таке відео. Деякі в подиві, чому потрібно було їхати саме в Крим.

  • Олександр Олександрович, а що ж так, чисте українське повітря і атмосфера рідного краю вже не гріє?
  • Чмошнік ти, можеш в Україну не повертатися, тренуйся з окупантами
  • Дуже хороша людина! Російський Крим завжди буде пишатися тобою!

До речі, деякі дізналися місце на відео і вказали, що Усик тренується в Ялті на тлі гори Ай-Петрі.

Усик тренується перед боєм в окупованому Криму (відео)Усик тренується перед боєм в окупованому Криму (відео)

Усик тренується перед боєм в окупованому Криму (відео)

Скріншот коментарів (instagram.com/lomus_official)

Як повідомлялося раніше, у березні Усик відмовився від титулу Всесвітньої боксерської асоціації WBA, яка зобов'язала українця провести захист поясу з росіянином Денисом Лебедєвим.

Також ми писали про те, що Олександр Усик показав в мережі, як проводить час, коли не перебувати на тренуванні.

Він точно відбудеться: коли пройде бій Усика на НСК "Олімпійський" Саня на масі вже: Усик вразив фанів новою формою (фото)
Новини України Олександр Усик
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся