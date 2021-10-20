Усик купив собі елітний позашляховик за 30 млн після перемоги над Джошуа

Олександр Усик, який в останньому поєдинку відібрав у британця Ентоні Джошуа чотири чемпіонські пояси за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO, вирішив порадувати себе новим дорогим авто. Спортсмен купив шестиколісний Mercedes-Benz G63 AMG, вартість якого може становити більше мільйона євро (30 млн гривень).

Про свою покупку українець повідомив в Instagram-сторіз .

Нова машина Олександра Усика (скріншот з відео)

Він опублікував фото, на якому видно, як він сидить в машині разом зі своєю дружиною.

Олександр Усик з дружиною (фото: instagram.com/usykaa)

Крім того, Усик записав відео того, як автомобіль швидко розганяється незважаючи на свої великі габарити.

Варто зазначити, що після перемоги над Джошуа українець отримав 5 мільйонів доларів + відсоток від продажу платних трансляцій поєдинку .