Усик купил себе элитный внедорожник за 30 млн после победы над Джошуа

Александр Усик, который в последнем поединке отобрал у британца Энтони Джошуа четыре чемпионских пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, решил порадовать себя новым дорогим авто. Спортсмен купил шестиколесный Mercedes-Benz G63 AMG, стоимость которого может составлять более миллиона евро (30 млн гривен).

О своей покупке украинец сообщил в Instagram-сториз .

Новая машина Александра Усика (скриншот с видео)

Он опубликовал фото, на котором видно, как он сидит в машине вместе со своей женой.

Александр Усик с женой (фото: instagram.com/usykaa)

Кроме того, Усик записал видео того, как автомобиль быстро разгоняется несмотря на свои крупные габариты.

Стоит отметить, что после победы над Джошуа украинец получил 5 миллионов долларов + процент от продажи платных трансляций поединка.