Олександр Усик розповів про улюблені авто: "сам люблю доглядати"

Олександр Усик здобув феєричну перемогу над Ентоні Джошуа і увійшов у світову історію боксу. Українець завоював титул чемпіона світу в суперважкій вазі. Але Усик не тільки видатний спортсмен, а й завзятий автомобіліст.

Автомобілі Усика

У перший раз Усик сів за кермо, коли був підлітком. Він навчався їздити на Москвичі - 412 свого батька. Першою особистою машиною спортсмена стала Skoda Octavia A5. Він прикрасив її зображенням легендарного боксера Мохаммеда Алі.

Олександр Усик і його авто (фото: autoportal.ua)

У 2013 році в Сімферополі Skoda потрапила в ДТП. Але після аварії від авто він не позбувся. В інтерв'ю в 2016 році Олександр говорив, що продовжує їздити на цій машині. Але з тих пір пройшло вже 5 років, тому точно невідомо, чи збереглося авто до наших днів.

Олександр Усик і його авто (фото: autoportal.ua)

Усик в один час володів кросовером Kia Sorento, але через два тижні машину розбила його дружина. У 2012 році за перемогу на Олімпіаді Олександр отримав від Федерації боксу України Volvo XC90.

Олександр Усик і його авто (фото: autoportal.ua)

Після цього Усик їздив на позашляховику Toyota Land Cruiser 200. В інтерв'ю журналістам він говорив, що їздив на різних авто, навіть більш дорогих, але "Крузер" йому подобається більше всіх.

Потім у Усика були не менш круті автомобілі - Lexus LX (куплений в 2018-му), Mercedes-Benz GLS... Найсвіжішою машиною Олександра є кросовер Audi RS Q8. Цю машину він купив влітку 2020 року.

Олександр Усик і його авто (фото: autoportal.ua)

"Автомобілі мені дуже подобаються, я можна сказати "кайфую" від них. Сам люблю доглядати за своєю машиною, якщо час дозволяє, у мене навіть спеціальний пилососик є", - каже Олександр.

П'ять років тому Олександр тестував електрокроссовер Tesla Model X P90D Ludicrous. Зараз цю машину знають багато, але тоді - це був "просто космос". Боксеру сподобалося авто, особливо його динаміка (3,2 секунди до 100 км/год) і майже повноцінний автопілот.

Олександр Усик тестує Tesla Model X (фото: autoportal.ua)

Але без критики також не обійшлося - нарікання викликала якість збірки салону і "неможливість відправитися в подорож Україною". Запас ходу у авто становить 416 км.