Усик зізнався, де хоче провести реванш з Джошуа

Олександр Усик здобув перемогу над британським боксером Ентоні Джошуа. Українець став володарем поясів WBA, IBF, WBO і IBO. Спортсмен зізнався, що реванш з Джошуа хоче провести в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський".

Про це він заявив під час прес-конференція , яка пройшла після бою.

"Де б я реально хотів? (провести реванш, - ред.) на "Олімпійському" в Києві", - зазначив Олександр.

Журналісти також поставили йому питання на рахунок того, чи вирішиться Джошуа знову з ним боксувати. Усик відповів, що Ентоні боєць, тому він вважає, що реванш відбудеться.

"Він буде намагатися стати краще. Можливо зважитися, можливо ні, це його проблеми. Я думаю, що зважитися", - додав українець.

Бій між Усиком і Джошуа тривав всі 12 раундів. При цьому судді одноголосно віддали перемогу Олександру: 116-112, 117-114, 115-113. Українець став чемпіоном у суперважкій вазі. Він відібрав у британця чотири пояси - WBA, IBF, WBO і IBO.

Про дату реваншу поки нічого не відомо, але, скоріше за все, він пройде вже в наступному році.

Зазначимо, що багато хто не вірив у перемогу українця, і навіть букмекери вважали, що переможе Ентоні Джошуа.

Усик розповів, де хоче провести реванш з Джошуа (відео: YouTube)