Ураганний вітер повалив новорічні ялинки в різних містах України (відео і фото)

У Лубнах під Полтавою святкове прикрашене дерево від ураганного вітру буквально зігнулося навпіл.

Відео: потужний вітер у Лубнах познущався над головною новорічною ялинкою

У Лубнах потужний вітер зігнув новорічну ялинку (фото: facebook.com/groups/mylubny)

Але дісталося не тільки ялинці - були пошкоджені й інші фігури новорічних персонажів.

У Лубнах від сильного вітру постраждали й фігури Санта Клауса та Діда Мороза, а ось сніговик залишився непорушним на своєму святковому посту (фото: facebook.com/groups)

У Хмельницькому пориви вітру не змогли розправитися зі святковою ялинкою на площі, але знесли великі зірки-прикраси, встановлені на верхівці дерева.

Деякі користувачі мережі іронізують над такою ситуацією, вбачаючи в ній "зорепад", закликаючи при цьому загадувати бажання.

З верхівки новорічної ялинки у Хмельницькому здуло зірку (фото: facebook.com/groups / Підслухано в Волочиську / Антон Драсков)

Під Сумами в Кролевці ураганний вітер повалив хвойну красуню в центрі міста, хоча дерево кріпили шістьма тросами. Після цього гірлянди відключили від електромережі, щоб не було біди.

Відео: у Кролевці вітрюган повалив новорічну ялинку

Схожа ситуація сталася і в Білопіллі, де вітер теж "скинув" хвойну королеву новорічної локації. Однак навіть після падіння на ялинці продовжували світитися різнокольорові вогники.

У Білопіллі штормовий вітер звалив новорічну ялинку (фото: facebook.com/groups/bilop.talk)

У Чернігові теж постраждала велика ялина, щоправда, не головна новорічна на площі, а звичайна, яка росла на Алеї Героїв.

У Чернігові вітер повалив ялинку на Алеї Героїв (фото: tsn.ua)

А от під Черніговом у Коропі, Носівці та Бобровиці не встояли саме святкові дерева, встановлені на площах цих населених пунктів.

У селищах під Черніговом вітер повалив новорічні ялинки (фото: facebook.com/groups/newch.news / Олексій Дашевський / Петро Гайовий / Volodymyr Dvornyk)

Під Львовом у місті Пустомити вітер завалив новорічну ялинку, яку прикрашала яскрава святкова ілюмінація. У мережі висловлюють припущення, що дерево, установкою якого займалася мерія, було недостатньо добре закріплено.

Під Львовом від вітру впала новорічна ялинка (фото: facebook.com/groups/pustomyty.online)