Ураганний вітер повалив новорічні ялинки в різних містах України (відео і фото)

Штормовий вітер в Україні спровокував 14 січня чимало обвалень головних новорічних прикрас у містах різних областей. Очевидці зняли наслідки такого "ялинкопаду" на площах і пошкодження іншої святкової атрибутики на локаціях на фото і відео, після чого кадри викладали в мережі.
Де і як падали новорічні хвойні красуні в різних українських населених пунктах - читайте в матеріалі нижче.
У Лубнах під Полтавою святкове прикрашене дерево від ураганного вітру буквально зігнулося навпіл.
Відео: потужний вітер у Лубнах познущався над головною новорічною ялинкою
У Лубнах потужний вітер зігнув новорічну ялинку (фото: facebook.com/groups/mylubny)
Але дісталося не тільки ялинці - були пошкоджені й інші фігури новорічних персонажів.
У Лубнах від сильного вітру постраждали й фігури Санта Клауса та Діда Мороза, а ось сніговик залишився непорушним на своєму святковому посту (фото: facebook.com/groups)
У Хмельницькому пориви вітру не змогли розправитися зі святковою ялинкою на площі, але знесли великі зірки-прикраси, встановлені на верхівці дерева.
Деякі користувачі мережі іронізують над такою ситуацією, вбачаючи в ній "зорепад", закликаючи при цьому загадувати бажання.
З верхівки новорічної ялинки у Хмельницькому здуло зірку (фото: facebook.com/groups / Підслухано в Волочиську / Антон Драсков)
Під Сумами в Кролевці ураганний вітер повалив хвойну красуню в центрі міста, хоча дерево кріпили шістьма тросами. Після цього гірлянди відключили від електромережі, щоб не було біди.
Відео: у Кролевці вітрюган повалив новорічну ялинку
Схожа ситуація сталася і в Білопіллі, де вітер теж "скинув" хвойну королеву новорічної локації. Однак навіть після падіння на ялинці продовжували світитися різнокольорові вогники.
У Білопіллі штормовий вітер звалив новорічну ялинку (фото: facebook.com/groups/bilop.talk)
У Чернігові теж постраждала велика ялина, щоправда, не головна новорічна на площі, а звичайна, яка росла на Алеї Героїв.
У Чернігові вітер повалив ялинку на Алеї Героїв (фото: tsn.ua)
А от під Черніговом у Коропі, Носівці та Бобровиці не встояли саме святкові дерева, встановлені на площах цих населених пунктів.
У селищах під Черніговом вітер повалив новорічні ялинки (фото: facebook.com/groups/newch.news / Олексій Дашевський / Петро Гайовий / Volodymyr Dvornyk)
Під Львовом у місті Пустомити вітер завалив новорічну ялинку, яку прикрашала яскрава святкова ілюмінація. У мережі висловлюють припущення, що дерево, установкою якого займалася мерія, було недостатньо добре закріплено.
Під Львовом від вітру впала новорічна ялинка (фото: facebook.com/groups/pustomyty.online)
Раніше повідомлялося, що 14 січня у Києві штормовий вітер зірвав рекламний щит і розбив авто, а також спричинив обрив ЛЕП.
Нагадаємо також, перед цим падала головна новорічна ялинка в Маріуполі через сильний вітер, але це сталося в грудні.