У Маріуполі головна ялинка міста впала через сильний вітер (відео)

Сьогодні ввечері, 19 грудня, головна ялинка Маріуполя Донецької області, яка встановлена на Театральній площі, впала через сильний вітер.

Про це повідомляє місцевий телеканал "ТВ-7" на своїй сторінці в Facebook .

Зазначимо, що сьогодні в Маріуполі був сильний вітер, пориви якого перевищували 15 м/с.

На відео видно, як увечері прикрашена ялинка стоїть на площі, а потім різко починає падати.

"Головна ялинка Маріуполя впала через сильний вітер. Як повідомляється на сторінці Facebook міської ради, підрядна організація найближчим часом посилить конструкцію. Незабаром знову Головна ялинка засяє новорічними вогнями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під Житомиром у селищі Романів новорічна ялинка позбавила світла два села і мало не вбила батька 12 дітей. Спочатку святкове дерево при транспортуванні обірвало дроти і позбавило два села світла та інтернету, а потім зламалося, коли на верхівці знаходився арборист - багатодітний батько.

Коли дерево вже в Романові стали монтувати на площі, при натягуванні тросів стовбур переломився навпіл, коли на самій верхівці знаходився чоловік. Потім ялинка впала вниз.

Ми також писали про те, що в Каневі впала головна новорічна ялинка через негоду.