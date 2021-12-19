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У Маріуполі головна ялинка міста впала через сильний вітер (відео)

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Маріуполь, Неділя 19 грудня 2021 21:11
У Маріуполі головна ялинка міста впала через сильний вітер (відео) Фото: у Маріуполі впала головна ялинка (mariupolrada.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні ввечері, 19 грудня, головна ялинка Маріуполя Донецької області, яка встановлена на Театральній площі, впала через сильний вітер.

Про це повідомляє місцевий телеканал "ТВ-7" на своїй сторінці в Facebook.

"Головна ялинка Маріуполя впала через сильний вітер. Як повідомляється на сторінці Facebook міської ради, підрядна організація найближчим часом посилить конструкцію. Незабаром знову Головна ялинка засяє новорічними вогнями", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як увечері прикрашена ялинка стоїть на площі, а потім різко починає падати.

Всі інші святкові локації біля драматичного театру продовжують працювати: ярмарок, ковзанка і резиденція Святого Миколая.

Зазначимо, що сьогодні в Маріуполі був сильний вітер, пориви якого перевищували 15 м/с.

У Маріуполі впала головна ялинка (відео: YouTube)

Нагадаємо, під Житомиром у селищі Романів новорічна ялинка позбавила світла два села і мало не вбила батька 12 дітей. Спочатку святкове дерево при транспортуванні обірвало дроти і позбавило два села світла та інтернету, а потім зламалося, коли на верхівці знаходився арборист - багатодітний батько.

Коли дерево вже в Романові стали монтувати на площі, при натягуванні тросів стовбур переломився навпіл, коли на самій верхівці знаходився чоловік. Потім ялинка впала вниз.

Ми також писали про те, що в Каневі впала головна новорічна ялинка через негоду.

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