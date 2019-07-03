Через буревій в Кривому Розі затримались близько десяти поїздів

Фото: залізнична станція (Віталій Носач, РБК-Україна)

Наразі відстають від графіку два поїзди

Через буревій у Кривому Розі і Дніпрі в дорозі затримались близько десяти поїздів. Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Кравцов, учора, 2 липня у Кривому Розі буревій залишив без світла практично все місто, постраждала і залізниця.

"На якийсь час на станціях була відсутня напруга в контактній мережі. Через знеструмлення ділянок ми прийняли оперативне рішення пустити пасажирські поїзди на електрифікованих дільницях під теплотягою. Через негоду в дорозі затримались близько 10 поїздів", - повідомив він.

Керівник Укрзалізниці повідомив, що залізничники боролись з наслідками негоди всю ніч. "Бо стихія не вгамувалась, слідом розлютилась і в Дніпрі. На Криворізькій і Дніпровській дирекції рух вже максимально відновили", - додав він.

Зараз зі збоями у графіку 2 поїзди:

Поїзд № 75 "Кривий Ріг - Київ"

Поїзд № 6501 "П'ятихатки-Пас. - Кривий Ріг-Головний".

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, липень - найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та жаркими посушливими періодами.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку липня 2019 року в Києві зафіксовані два температурні рекорди.