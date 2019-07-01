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У Чернігові під час урагану дерево впало на жінку

Новини » Суспільство    01.07.2019 - 23:48
У Чернігові під час урагану дерево впало на жінку
Ілюстративне фото (Wikimedia Commons)

Жінка потрапила до лікарні

У Чернігові увечері 1 липня в результаті урагану на жінку впало дерево, вона отримала травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UA: Чернігів.

Зазначається, що подія трапилася біля дитячого садочка на вулиці Руднєва. Медики, які прибули на виклик, госпіталізували її до лікарні. Повідомлення до поліції надійшло о 21:19. 

Крім того, до поліції надійшло 3 повідомлення про падіння дерев на машини. На вулиці 1 травня, 161, дерево пошкодило Шевроле Авео. На вулиці Мазепи впало на ВАЗ-2104, на вулиці Рокосовського - на автомобіль Шкода.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні завтра, 2 липня, погіршиться, очікуються грози і шквали, місцями значні дощі і грози. Погіршенння погоди очікується вночі у західних та північних областях, а вдень майже по всій території України, крім півдня, очікуються грози, місцями шквали 15-20 м / с.

РБК-Україна, в ДСНС повідомляли, що 1 липня у східних, центральних, південних, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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