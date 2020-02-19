Укрзалізниця приготувала українцям приємний сюрприз: що відомо

Укрзалізниця приготувала українцям сюрприз (Фото: РБК-Україна)

Укрзалізниця повідомила пасажирам радісну новину

Укрзалізниця приготувала пасажирам до 8 березня приємну новину. Підприємство додало додаткові потяги, а також подовжило деякі маршрути. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці та пропонує скористатися її послугами перед святом або безпосередньо в цей день.

Додаткові поїзди з Києва призначено напрямках: Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Ковель, Жмеринка, Вінниця, Одеса, Кривий Ріг, Покровськ, Харків. Крім того, додаткові поїзди призначені за напрямами Черкаси - Львів, Київ - Харків, Харків - Запоріжжя.

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Призначено такі додаткові потяги по Україні:

№ 181/182 Київ - Львів, який відправляється зі Львова 6 і 9 березня, з Києва 7 та 10 березня;

№ 755/756 Київ - Львів, який відправляється зі Львова 6 і 9 березня, з Києва 7 та 10 березня;

№ 235/236 Київ - Ужгород, який відправляється з Києва 5, 8 і 10 березня, з Ужгорода 6 та 9 березня;

№ 239/207 Київ - Ужгород, який відправляється з Києва 6 і 8 березня, а з Ужгорода 7 та 9 березня;

№ 219/220 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, який відправляється з Києва і Чернівців 7 та 9 березня;

№ 249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, який відправляється з Києва 6 березня, з Чернівців 9 березня;

№ 267/268 Київ - Ковель, який з Києва курсуватиме 6 і 10 березня, з Ковеля - 5 та 9 березня;

№ 201/202 Київ - Жмеринка, який відправляється з Жмеринки 6 березня, з Києва 10 березня;

№ 233/234 Київ - Вінниця, який з Києва та Вінниці буде курсувати 9 березня;

№ 209/210 Київ - Одеса, який відправляється з Одеси 5 березня, з Києва - 10 березня;

№ 215/216 Київ - Кривий Ріг, який відправляється з Кривого Рогу 6 березня, з Києва 10 березня;

№ 205/206 Покровськ - Харків, який з Покровська і Харків курсуватиме 6 та 9 березня;

№ 242/241 Одеса - Дніпро, який відправляється з Одеси 5, 7 і 9 березня З Дніпра 6, 8 та 10 березня;

№ 154 Кривий Ріг - Одеса, який відправляється з Кривого Рогу 6, 8 і 10 березня. З Одеси 7 та 9 березня;

№ 204/203 Львів - Дніпро, який відправляється зі Львова 6, 8 і 10 березня. З Дніпра 5, 7 та 9 березня;

№ 168/168 Львів - Одеса, який буде курсувати в обох напрямках 7 і 9 березня.

До речі, "Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда № 132/131 Одеса - Вінниця - Київ. Він буде їздити 9 березня в обох напрямках.

Додаткові рейси на святкові дні: