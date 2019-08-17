Помер видатний чемпіон в історії боксу: причина смерті

Боксер Хосе Наполес помер у Мехіко (фото: колаж РБК-Україна)

Боксер Хосе Наполес помер у віці 79 років

Хосе Наполес, який в минулому був колишнім дворазовим чемпіоном світу в напівсередній вазі і одним з найбільших чемпіонів в історії боксу, помер 16 серпня у своєму будинку в Мехіко у віці 79 років.

Наполес народився в 1940 році на Кубі і там же у 1958 році розпочав свою боксерську кар'єру, однак після приходу до влади Фіделя Кастро і заборони професійного боксу на Кубі емігрував до Мексики.

Боєць був відомий дивно плавною боксерською технікою, через що отримав прізвисько "Mantequilla" (масло). Провів 64 бої в професіоналах. Вперше на титульний бій вийшов у 1969 році і завоював титули WBC і WBA в напівсередній вазі. Протягом наступних шести років провів 13 успішних захистів, один раз на кілька місяців поступився титулами Біллі Бакусу в поєдинку, який Наполес програв через розтини.

Крім того, спортсмен ставав боксером року за версією журналу The Ring (1969). Завершив кар'єру з рекордом 81-7, 54 КО. У 1990 році включений у Всесвітній зал боксерської слави, а в 1999 році він зайняв четвертий рядок у рейтингу кращих полусередньовісів XX століття, складеному Associated Press.

Нагадаємо, що помер легендарний голлівудський актор. Найбільше він запам'ятався глядачам у культовому фільмі "Безтурботний їздець".

Раніше повідомлялося про те, що пішов з життя легендарний творець коміксів Marvel і DC Ерні Колон.

Також днями помер легендарний радянський композитор Роман Леденьов, який був автором музики до багатьох відомих фільмів.