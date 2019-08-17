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Помер легендарний голлівудський актор: життєвий шлях артиста

STYLERЖиття    17.08.2019 - 12:24
Помер легендарний голлівудський актор: життєвий шлях артиста
Пітер Фонда пішов з життя у віці 79 років (ілюстративне фото: torange.biz)

Пішов з життя ще один відомий голлівудський актор

У США у віці 79 років помер відомий голлівудський актор і режисер Пітер Фонда . Найбільше він запам'ятався глядачам у культовому фільмі "Безтурботний їздець". Причина смерті - дихальна недостатність раку легенів. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Сім'я актора повідомила, що він помер у колі своїх близьких в будинку в Лос-Анжелесі.

Помер легендарний голлівудський актор: життєвий шлях артиста

Пітер Фонда (фото: facebook.com/peterhenryfonda)

Варто зазначити, що Пітер Фонда народився 1940 року в родині акторів. Його батько був відомим актором Бродвею і Голлівуду. Його старша сестра Джейн Фонда і дочка Бріджит Фонда також є актрисами.

Помер легендарний голлівудський актор: життєвий шлях артиста

Пітер Фонда (фото: facebook.com/peterhenryfonda)

Фонда був двічі лауреатом премії "Золотий глобус" і двічі номінувався на "Оскар". Найбільшу популярність він здобув після виходу фільму "Безтурботний їздець", який вийшов на екрани в 1969 році. Цей фільм став культовим для покоління хіпі. У ньому також знімався Джек Ніколсон.

Помер легендарний голлівудський актор: життєвий шлях артиста

Пітер Фонда у фільмі "Безтурботний їздець" (фото: facebook.com/peterhenryfonda)

Цікаво, але у фільмі "Безтурботний їздець" Пітер Фонда був не тільки актором, але й брав участь у створенні сценарію до фільму, а також був продюсером картини.

"Золотий глобус" Фонда отримав за ролі в "Золото Улі" і "Пристрасть Ейн Ренд". За всю свою тривалу кар'єру актор знявся у понад 100 фільмах.

Помер легендарний голлівудський актор: життєвий шлях артиста

Пітер Фонда разом з Райаном Гослінгом (фото: facebook.com/peterhenryfonda)

Одні з найвідоміших фільмів з його участю - це "Примарний гонщик", "Дикі ангели", "Втеча з Лос-Анджелеса", "Проект Ларамі", "Поїзд на Юму", "Утікач", "Смертельна напад".

Нагадаємо, що днями помер легендарний радянський композитор Роман Леденьов, який був автором музики до багатьох відомих фільмів.

Раніше повідомлялося про те, що пішов з життя легендарний творець коміксів Marvel і DC Ерні Колон.

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