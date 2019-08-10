Помер легендарний творець коміксів Marvel і DC: біографія художника

Помер автор коміксів Marvel Ерні Колон (фото: pixabay.com)

Ерні Колон малював комікси більше 60-ти років

Легендарний художник, творець коміксів Marvel, Ерні Колон помер у віці 88 років у Сполучених Шатах. Повідомлення про це з'явилося на його Facebook-сторінці.

Смерть Колона настала у власному будинку 8 серпня після року боротьби з онкологічним заблоеванием.

За своє довге життя він співпрацював з такими відомими компаніями, як DC, Marvel і Harvey Comics. Одиними з найвідоміших робіт Ерні Колона є комікси "Зелений ліхтар", "Диво-жінка" і "Флеш".

Помер автор коміксів Marvel Ерні Колон (фото: facebook.com)

"Коли люди запитували: "Ти все ще малюєш?", він відповідав, що буде малювати, навіть якщо йому за це не будуть платити", - написано на сторінці художника.

Колон більше 60-ти років працював над коміксами, а також створював картини, скульптури і писав книги.

Помер автор коміксів Marvel Ерні Колон (фото: facebook.com)

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