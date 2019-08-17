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Умер величайший чемпион в истории бокса: причина смерти

STYLERЖизнь    17.08.2019 - 14:47
Умер величайший чемпион в истории бокса: причина смерти
Боксер Хосе Наполес умер в Мехико (фото: коллаж РБК-Украина)

Боксер Хосе Наполес скончался в возрасте 79 лет

Хосе Наполес, который в прошлом являлся бывшим двукратным чемпионом мира в полусреднем весе и одним из величайших чемпионов в истории бокса, умер 16 августа в своем доме в Мехико в возрасте 79 лет.

Наполес родился в 1940 году на Кубе и там же в 1958 году начал свою боксерскую карьеру, однако после прихода к власти Фиделя Кастро и запрета профессионального бокса на Кубе эмигрировал в Мексику.

Боец был известен удивительно плавной боксерской техникой, из-за чего получил прозвище "Mantequilla" (масло). Провел 64 боя в профессионалах. Впервые на титульный бой вышел в 1969 году и завоевал титулы WBC и WBA в полусреднем весе. На протяжении следующих шести лет провел 13 успешных защит, один раз на несколько месяцев уступил титулы Билли Бакусу в поединке, который Наполес проиграл из-за рассечений.

Кроме того, спортсмен становился боксером года по версии журнала The Ring (1969). Завершил карьеру с рекордом 81-7, 54 КО. В 1990 году включен во Всемирный зал боксерской славы, а в 1999 году он занял четвертую строку в рейтинге лучших полусредневесов XX века, составленном Associated Press.

Напомним, что умер легендарный голливудский актер. Больше всего он запомнился зрителям в культовом фильме "Беспечный ездок".

Ранее сообщалось о том, что ушел из жизни легендарный создатель комиксов Marvel и DC Эрни Колон.

Также на днях скончался легендарный советский композитор Роман Леденев, который был автором музыки ко многим известным фильмам.

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