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Пішов із життя легендарний радянський композитор: усі деталі

STYLERЖиття    16.08.2019 - 15:14
Пішов із життя легендарний радянський композитор: усі деталі
Роман Леденьов пішов з життя у віці 88 років (фото: pixabay.com)

Помер відомий композитор, який написав музику до багатьох радянським фільмів

Вчора, 15 серпня, помер відомий радянський композитор Роман Леденьов, який був автором музики до багатьох відомих фільмів, включаючи "Поема про крила", "Дивна жінка" та інші. Про це повідомляє Союзу кінематографістів РФ.

Леденьов прожив досить довге життя, він помер у віці 88 років. Він був старшим професором Московської консерваторії, і авторитетним членом Гільдії композиторів Союзу кінематографістів Росії.

Пішов із життя легендарний радянський композитор: усі деталі

Роман Леденьов (фото: mosconsv.ru)

Найбільше він запам'ятався, як автор музики до таких фільмів, як "Поема про крила", "Дядечків сон", "Дивна жінка" і "Вся королівська рать".

Композитор народився 4 грудня 1930 року в Москві. У 1948 році Роман Леденьов закінчив Центральну музичну школу, в 1955 році - Московську консерваторію, в 1958 році - аспірантуру при консерваторії за фахом "написання музики".

Пішов із життя легендарний радянський композитор: усі деталіПішов із життя легендарний радянський композитор: усі деталі

Роман Леденьов (фото: mosconsv.ru)

Серед творів Леденьова - "Епіграфи" для флейти і камерного оркестру, "Триптих пам'яті Свиридова" (1999), симфонічна повість "Зимовий шлях", "Концертна речитация" для віолончелі з оркестром, "Десять ескізів", "Пори року" для двох хорів та інструментального ансамблю та інші.

Нагадаємо, що помер легендарний творець коміксів Marvel і DC Ерні Колон. Варто відзначити, що Колон малював комікси більше 60-ти років.

Раніше повідомлялося про те, що кілер банди "Тверські вовки" Олександр Агєєв зізнався у вбивстві відомого співака Михайла Круга. Злочин залишався нерозкритим протягом 17 років.

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