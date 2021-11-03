Помер відомий співак Жоржі Данн: його хіти знають всі

Жоржі Данн пішов з життя на 82-му році життя. Відомий французький музикант і співак, який довгий час жив в Іспанії, помер у лікарні Пуерта-де-Йерро в Мадриді. Йому робили операцію на стегні.

Жоржі Данн є автором таких відомих пісень як El casatschok ("Козачок", 1969), Moscu ("Москва", 1980) і La barbacoa ("Барбекю", 1994).

В Іспанії він став відомий через свої літні хіти - його пісні ставали дуже популярними в літній сезон.

Артист народився 14 січня 1940 року у Парижі. Він провчився вісім років в Паризькій консерваторії і почав свою артистичну кар'єру в Іспанії, починаючи з 1970-х років.

Рік за роком його ім'я можна було знайти в списку найбільш популярних артистів Іспанії. Протягом 1960-х, 70-х і 80-х його пісні грали на радіостанціях і наживо на вечірках по всій країні.

Georgie Dann - El casatschok

Georgie Dann - Moscu

Georgie Dann - La barbacoa