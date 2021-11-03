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Умер известный певец Жоржи Данн: его хиты знают все

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Испания, Среда 03 ноября 2021 22:26
Умер известный певец Жоржи Данн: его хиты знают все Фото: умер французский певец Жоржи Данн (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Жоржи Данн ушел из жизни на 82-м году жизни. Известный французский музыкант и певец, который долгое время жил в Испании, умер в больнице Пуэрта-де-Йерро в Мадриде. Ему делали операцию на бедре.

О его смерти сообщает издание El Pais.

Жоржи Данн является автором таких известных песен как El casatschok ("Казачок", 1969), Moscu ("Москва", 1980) и La barbacoa ("Барбекю", 1994).

В Испании он стал известен из-за своих летних хитов - его песни становились очень популярными в летний сезон.

Артист родился 14 января 1940 года в Париже. Он проучился восемь лет в Парижской консерватории и начал свою артистическую карьеру в Испании, начиная с 1970-х годов.

Год за годом его имя можно было найти в списке самых продаваемых артистов Испании. В течение 1960-х, 70-х и 80-х его песни играли на радиостанциях и вживую на вечеринках по всей стране.

Georgie Dann - El casatschok

Georgie Dann - Moscu

Georgie Dann - La barbacoa

Напомним, ушел из жизни известный украинский режиссер Дмитрий Мухарский, который был отцом писателя и музыканта Антина Мухарского. Антин рассказал интересные факты об отце и его последнем дне.

Мы также писали о том, что умер известный украинский актер Алексей Колесник. Он был звездой многих культовых фильмов.

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