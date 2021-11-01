Помер відомий український актор: зірка багатьох культових фільмів
У Києві помер відомий радянський і український актор театру і кіно, заслужений артист України Олексій Колесник. Йому був 71 рік і причина смерті на цей момент невідома.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook український кінорежисер Михайло Іллєнко.
Олексій Колесник народився 28 березня 1950 року в Полтавській області. Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Дебютував в 1973 році у фільмі "Як гартувалася сталь". З 1978 року почав кар'єру на кіностудії Довженка.
За роки своєї кар'єри зіграв більш ніж у 50 фільмах, виступав на сценах українських театрів.
Найвідоміші фільми:
- "Алтунін приймає рішення"
- "Балада про доблесного лицаря Айвенго"
- "Холодне літо п'ятдесят третього"
- "Війна на західному напрямку"
- "Ярослав Мудрий"
- "Легенда про княгиню Ольгу"
- "Батальйони просять вогню"
- "Серця трьох"
- "Небо в горошок"
- "День переможених"
- "ТойХтоПройшовКрізьВогонь"
- "Дізнайся мене, якщо зможеш"
- "Село на мільйон"
Помер актор Олексій Колесник
"Помер Олексій Колесник. Вождь індіанського племені залишився на екрані. Від нього ми почули легенду про Хейока – про індіанських характерників, які вміли більше, ніж звичайні люди. У тому числі – подорожувати за межу. Понад 20 ролей-подорожей за Грань. Дозволено не кожному. Дякую, Олексій", - написав Михайло Іллєнко.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер відомий український ветеран, онук якого загинув на Донбасі.
А також ми писали про те, що у Києві від коронавірусу майже в один день померла пара відомих письменників-фантастів.