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Помер відомий український актор: зірка багатьох культових фільмів

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Понеділок 01 листопада 2021 10:18
Помер відомий український актор: зірка багатьох культових фільмів Фото: помер актор Олексій Колесник (Кадр з фільму "Злови мене, якщо зможеш")
Автор: Анна Шиканова

У Києві помер відомий радянський і український актор театру і кіно, заслужений артист України Олексій Колесник. Йому був 71 рік і причина смерті на цей момент невідома.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook український кінорежисер Михайло Іллєнко.

Олексій Колесник народився 28 березня 1950 року в Полтавській області. Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Дебютував в 1973 році у фільмі "Як гартувалася сталь". З 1978 року почав кар'єру на кіностудії Довженка.

За роки своєї кар'єри зіграв більш ніж у 50 фільмах, виступав на сценах українських театрів.

Найвідоміші фільми:

  • "Алтунін приймає рішення"
  • "Балада про доблесного лицаря Айвенго"
  • "Холодне літо п'ятдесят третього"
  • "Війна на західному напрямку"
  • "Ярослав Мудрий"
  • "Легенда про княгиню Ольгу"
  • "Батальйони просять вогню"
  • "Серця трьох"
  • "Небо в горошок"
  • "День переможених"
  • "ТойХтоПройшовКрізьВогонь"
  • "Дізнайся мене, якщо зможеш"
  • "Село на мільйон"

Помер відомий український актор: зірка багатьох культових фільмів

Помер актор Олексій Колесник

"Помер Олексій Колесник. Вождь індіанського племені залишився на екрані. Від нього ми почули легенду про Хейока – про індіанських характерників, які вміли більше, ніж звичайні люди. У тому числі – подорожувати за межу. Понад 20 ролей-подорожей за Грань. Дозволено не кожному. Дякую, Олексій", - написав Михайло Іллєнко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер відомий український ветеран, онук якого загинув на Донбасі.

А також ми писали про те, що у Києві від коронавірусу майже в один день померла пара відомих письменників-фантастів.

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