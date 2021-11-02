У родині Антіна Мухарського горе: помер його відомий батько

Дмитро Мухарський помер. Відомому українському режисерові було 86 років. Багато років він працював режисером-постановником у державній організації "Укрконцерт" з якої вийшли багато відомих сьогодні артистів шоу-бізнесу.

Про смерть Мухарського повідомив його син письменник і музикант Антін Мухарський на своїй сторінці в Facebook .

"Прощавай, тато! Спасибі за життя!" - написав він.

Антін також розповів про останній день батька, який разом з дружиною і молодшим сином пішли в кіно, а потім в ресторан. Вони встигли ще погуляти по торговому центру.

А потім стався інсульт. Дмитру зробили складну операцію, ввели в штучну кому, але через кілька днів він помер. Про страшну новину Антіну розповіла мама по телефону.

Дмитро Мухарський (фото: facebook.com/AntinMykharskyi)

"Кажуть, "світ спорожнів без тебе"... Ні, тато, це не так! Ти залишив після себе світ сповнений щастя, добра і любові! Життя дійсно прекрасне, оскільки ти робив його таким усі роки свого життя, а Бог тобі відпустив їх майже 90!!!"- зазначив Мухарський.

Він також розповів, що всі захоплювалися тим, як його батько тримав себе в бездоганній фізичній формі. До кінця життя він робив жим штанги лежачи, а в 75 років став чемпіоном з бодібілдингу серед ветеранів.

"Батько поставив десятки театралізованих вистав і козацьких свят по всій Україні. Організував тисячі концертів. А ще він умів розповідати історії так, що всі хапалися за животи, умліваючи у конвульсіях сміху", - додав він.