ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У родині Антіна Мухарського горе: помер його відомий батько

Новость на русском →
Вівторок 02 листопада 2021 16:36
У родині Антіна Мухарського горе: помер його відомий батько Колаж РБК-Україна: пішов з життя Дмитро Мухарський
Автор: Роман Мирончук

Дмитро Мухарський помер. Відомому українському режисерові було 86 років. Багато років він працював режисером-постановником у державній організації "Укрконцерт" з якої вийшли багато відомих сьогодні артистів шоу-бізнесу.

Про смерть Мухарського повідомив його син письменник і музикант Антін Мухарський на своїй сторінці в Facebook.

"Прощавай, тато! Спасибі за життя!" - написав він.

Антін також розповів про останній день батька, який разом з дружиною і молодшим сином пішли в кіно, а потім в ресторан. Вони встигли ще погуляти по торговому центру.

А потім стався інсульт. Дмитру зробили складну операцію, ввели в штучну кому, але через кілька днів він помер. Про страшну новину Антіну розповіла мама по телефону.

У родині Антіна Мухарського горе: помер його відомий батько

Дмитро Мухарський (фото: facebook.com/AntinMykharskyi)

"Кажуть, "світ спорожнів без тебе"... Ні, тато, це не так! Ти залишив після себе світ сповнений щастя, добра і любові! Життя дійсно прекрасне, оскільки ти робив його таким усі роки свого життя, а Бог тобі відпустив їх майже 90!!!"- зазначив Мухарський.

Він також розповів, що всі захоплювалися тим, як його батько тримав себе в бездоганній фізичній формі. До кінця життя він робив жим штанги лежачи, а в 75 років став чемпіоном з бодібілдингу серед ветеранів.

"Батько поставив десятки театралізованих вистав і козацьких свят по всій Україні. Організував тисячі концертів. А ще він умів розповідати історії так, що всі хапалися за животи, умліваючи у конвульсіях сміху", - додав він.

Нагадаємо, Антін Мухарський раптово звернувся до російськомовних українців.

Раньше помер відомий український актор Олексій Колесник.

Читайте РБК-Україна в Google News
Антин Мухарский
LITE
Свято 2 листопада: що заборонено робити сьогодні і у кого день ангела
Свято 2 листопада: що заборонено робити сьогодні і у кого день ангела