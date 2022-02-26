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Укрзалізниця заявила, що посадка на евакуаційні рейси для пасажирів - безкоштовна

Автор: Тетяна Самарук

Посадка на потяги Укрзалізниці та їх відправлення тривають навіть у комендантську годину. Курсують як евакуаційні безкоштовні рейси, так і регулярні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на повідомлення Укрзалізниці у Telegram.

Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна і здійснюється в порядку живої черги.

Зазначається, що у пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям. Також за наявності місць сісти в поїзд можуть всі інші пасажири

"Інші поїзди рухаються країною, але через зменшення швидкості та зупинок біля блокпостів у разі необхідності графік руху змінюється, тож пасажирам рекомендується уважно слухати оголошення на вокзалах та чекати наступного евакуаційного поїзда", - ідеться у повідомленні.

Посадка на поїзди та їх відправлення продовжуються навіть у комендантську годину.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця знищила всі залізничні вузли з Росією.

Також ми писали, що Укрзалізниця призначила евакуаційні рейси з Києва на захід України.

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Укрзалізниця