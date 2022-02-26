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Укрзализныця заявила, что посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров - бесплатная

Автор: Татьяна Самарук

Посадка на поезда Укрзализныци и их отправление продолжаются даже в комендантский час. Курсируют как эвакуационные бесплатные рейсы, так и регулярные.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на сообщение Укрзализныци в Telegram.

Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатна и осуществляется в порядке живой очереди.

Отмечается, что в приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест сесть в поезд могут все остальные пассажиры

"Другие поезда движутся по стране, но из - за уменьшения скорости и остановок возле блокпостов в случае необходимости график движения меняется, поэтому пассажирам рекомендуется внимательно слушать объявления на вокзалах и ждать следующего эвакуационного поезда", - говорится в сообщении.

Посадка на поезда и их отправление продолжаются даже в комендантский час.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця уничтожила все железнодорожные узлы с Россией.

Также мы писали, что Укрзализныця назначила эвакуационные рейсы из Киева на запад Украины.

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Укрзализныця