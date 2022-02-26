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Укрзалізниця знищила всі залізничні вузли з Росією

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Субота 26 лютого 2022 20:27
Укрзалізниця знищила всі залізничні вузли з Росією Укрзалізниця знищила всі залізничні вузли з Росією (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

ЗСУ продовжують активно та хоробро захищати українські землі від російських окупантів. Наразі Укрзалізниця знищила всі залізничні переходи з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю у Telegram.

Зазначається, що компанія припинила будь-які відносини та взаємодію з ВАТ "Російські залізниці".

Також залізничні переходи між країнами, які забезпечували раніше перевезення тисяч вантажів і приносили економікам обох країн мільйони доларів, зруйновано.

Повідомляється, що також припинено диспетчерський зв'язок із РФ.

"Запит РЗ на відновлення зв'язку з АТ Укрзалізниця нічого не мав спільного з гуманітарною місією, це була нікчемна спроба відновити постачання військової техніки", - йдеться у повідомленні.

До того ж Укрзалізниця повністю переорієнтує вантажні перевезення до Європи та продовжить розвивати "Шовковий шлях" в обхід Росії. Компанія готова стати повноцінним учасником логістичного ланцюжка Європейського Союзу.

Окрім того, вона продовжить розвивати перевезення з країнами Азії, зокрема Китаєм, та забезпечить якісну та швидку логістику між Азією та ЄС.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця продовжує свою роботу. Опублікований графік потягів.

Також ми писали, що Укрзалізниця призначила евакуаційні рейси з Києва на захід України.

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Укрзалізниця
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