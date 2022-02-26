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Укрзалізниця призначила евакуаційні рейси з Києва на захід України (список)

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Субота 26 лютого 2022 14:15
Укрзалізниця призначила евакуаційні рейси з Києва на захід України (список) Фото: в УЗ дали графік евакуаційних поїздів з Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Укрзалізниці повідомили, що на 26 лютого призначено евакуаційні поїзди з Києва на захід України – до Львова, Чернівців, Ужгорода та Івано-Франківська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал УЗ.

З Київського вокзалу до Львова або через Львів поїзди відправлятимуться за таким графіком:

14:00-додатковий поїзд №915 до Львова

15:02 - поїзд №55 до Рахова

16:50 - поїзд №249 до Чернівців

17:00-додатковий поїзд до Ужгорода

17:12 - поїзд №13 до Солотвино

18:30-поїзд №81 до Ужгорода

19:06 - поїзд №43 до Івано-Франківська

19:48 - поїзд №95 до Рахова

20:05-поїзд №29 до Ужгорода

20:12-поїзд №49 до Трускавця

20:21-поїзд №57 до Ворохти

20:21-поїзд №59 до Чопа

22:22-поїзд №7 до Чернівців

22:37-поїзд №91 до Львова

"Просимо пасажирів зберігати спокій на об'єктах інфраструктури залізниці та очікувати наступного рейсу для евакуації з Києва", - попросили в УЗ.

Інформуємо Про тимчасові зміни в розкладі руху приміських поїздів

Починаючи з 26 лютого цього року, з технічних причин не курсуватиме приміський поїзд №6011/6012 Львів – Трускавець – Львів.

Починаючи з 27 лютого цього року, тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди № 6131 Стрий – Самбір та № 6134 Самбір – Стрий.

Просимо пасажирів врахувати Тимчасові зміни при плануванні поїздок у зазначених повідомленнях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця повідомила, як працюватиме найближчим часом.

А також розповідали про те, що в УЗ попросили не розголошувати своє місцезнаходження під час поїздок.

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Укрзалізниця
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