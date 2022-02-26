Укрзалізниця призначила евакуаційні рейси з Києва на захід України (список)
В Укрзалізниці повідомили, що на 26 лютого призначено евакуаційні поїзди з Києва на захід України – до Львова, Чернівців, Ужгорода та Івано-Франківська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал УЗ.
З Київського вокзалу до Львова або через Львів поїзди відправлятимуться за таким графіком:
14:00-додатковий поїзд №915 до Львова
15:02 - поїзд №55 до Рахова
16:50 - поїзд №249 до Чернівців
17:00-додатковий поїзд до Ужгорода
17:12 - поїзд №13 до Солотвино
18:30-поїзд №81 до Ужгорода
19:06 - поїзд №43 до Івано-Франківська
19:48 - поїзд №95 до Рахова
20:05-поїзд №29 до Ужгорода
20:12-поїзд №49 до Трускавця
20:21-поїзд №57 до Ворохти
20:21-поїзд №59 до Чопа
22:22-поїзд №7 до Чернівців
22:37-поїзд №91 до Львова
"Просимо пасажирів зберігати спокій на об'єктах інфраструктури залізниці та очікувати наступного рейсу для евакуації з Києва", - попросили в УЗ.
Інформуємо Про тимчасові зміни в розкладі руху приміських поїздів
Починаючи з 26 лютого цього року, з технічних причин не курсуватиме приміський поїзд №6011/6012 Львів – Трускавець – Львів.
Починаючи з 27 лютого цього року, тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди № 6131 Стрий – Самбір та № 6134 Самбір – Стрий.
Просимо пасажирів врахувати Тимчасові зміни при плануванні поїздок у зазначених повідомленнях.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця повідомила, як працюватиме найближчим часом.
А також розповідали про те, що в УЗ попросили не розголошувати своє місцезнаходження під час поїздок.