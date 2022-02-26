Укрзалізниця призначила евакуаційні рейси з Києва на захід України (список)

Фото: в УЗ дали графік евакуаційних поїздів з Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Укрзалізниці повідомили, що на 26 лютого призначено евакуаційні поїзди з Києва на захід України – до Львова, Чернівців, Ужгорода та Івано-Франківська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал УЗ.