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Укрзалізниця спростила купівлю квитків: усі подробиці

STYLERЖиття    25.02.2020 - 16:13
Укрзалізниця спростила купівлю квитків: усі подробиці
Укрзалізниця зробила простіше купівлю квитків на поїзди (фото: колаж РБК-Україна)

Укрзалізниця скасувала бланки замовлень

Укрзалізниця в рамках експерименту скасувала бланки замовлень. Тепер українцям буде простіше купувати квитки на 8 поїздів. Даний експеримент буде тривати лише один місяць.

Пасажири тепер можуть купувати квитки на поїзд і відразу ж йти на посадку, а не йти в касу, щоб обміняти бланк на квиток, як це було раніше, якщо купувати електронний квиток за годину-дві до відправлення.

Дана можливість діє для наступних поїздів:

  • 7/8 Харків - Одеса;
  • 7/8 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці;
  • 37/38 Київ - Запоріжжя;
  • 105/106 Київ - Одеса;
  • 79/80 Київ - Дніпро;
  • 29/30 Київ - Ужгород;
  • 91/92 Львів - Київ;
  • 63/64 Харків - Київ.

Про це розповів менеджер Укрзализныцяи Олександр Рудоманов на своїй сторінці в Facebook. Він також пояснив, що дані поїзда були обрані через те, що у них невелика кількість зупинок, і на їх маршруті є мобільний інтернет. Крім того, у провідників достатня кількість сканерів.

Рудоманов також зазначив, що бланки замовлень можуть повернутися назад, але він буде боротися за те, щоб цього не сталося. За його словами, в подальшому планується збільшити кількість таких поїздів і взагалі скасувати бланки замовлень.

Користувачі мережі також прокоментували цю новину.

  • Давно пора. Бланки замовлень - це якийсь печерний період;
  • Це дуже зручно, спасибі. Треба було приходити раніше, щоб роздрукувати той квиток;
  • Супер!
  • Спасибі!

Укрзалізниця спростила купівлю квитків: усі подробиці

Укрзалізниця спростила купівлю квитків: усі подробиці

Укрзалізниця спростила купівлю квитків: усі подробиці

Скріншоти з Facebook

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