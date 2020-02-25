Укрзализныця упростила покупку билетов: все подробности

Укрзализныця отменили бланки заказов
Укрзализныця в рамках эксперимента отменила бланки заказов. Теперь украинцам будет проще покупать билеты на 8 поездов. Данный эксперимент будет длиться пока только один месяц.
Пассажиры теперь могут покупать билеты на поезд и сразу же идти на посадку, а не идти в кассу, чтобы обменять бланк на билет, как это было раньше, если покупать электронный билет за час-два до отправления.
Данная возможность действует для следующих поездов:
Об этом рассказал менеджер Укрзализныцяи Александр Рудоманов на своей странице в Facebook. Он также пояснил, что данные поезда были выбраны из-за того, что у них небольшое количество остановок, и на их маршруте есть мобильный интернет. Кроме того, у проводников достаточное количество сканеров.
Рудоманов также отметил, что бланки заказов могут вернуться обратно, но он будет бороться за то, чтобы этого не произошло. По его словам, в дальнейшем планируется увеличить количество таких поездов и вообще отменить бланки заказов.
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