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Покарають навіть пасажирів: як буде працювати заборона музики в маршрутках

STYLERЖиття    19.02.2020 - 09:17
Покарають навіть пасажирів: як буде працювати заборона музики в маршрутках
У маршрутках хочуть заборонити музику (колаж: РБК-Україна)

Через музику в маршрутці можна буде викликати поліцію

Музику і серіали в маршрутках та іншому громадському транспорті хочуть заборонити. При цьому оштрафувати можуть не тільки водія транспортного засобу, але і пасажира, який голосно слухає музику.

Такий законопроєкт нещодавно зареєстрували у Верховній Раді. Штраф за порушення норм закону, якщо він буде прийнятий, становитиме від 850 до 1700 грн.

Одна з авторів закону, Наталія Піпа (партія "Голос"), розповіла, які норми пропонує змінити документ, пише Сьогодні.

За словами народного депутата, музика в маршрутці викликала у неї неприязнь ще задовго до того, як вона стала народним депутатом. А одного разу був випадок, коли вона готова була викликати поліцію. Піпа вважає, що така обстановка відволікає водія від дороги.

"Разом з колегами подали у Верховну Раду два подібних законопроєкти. Останній пропонує ввести адміністративну відповідальність за порушення пропонованих норм. Наприклад, якщо в салоні ситуація не влаштовує хоча б одну людину, то поїздка повинна відбуватися без музики", - каже нардеп.

При цьому депутат не є прихильником повної заборони музики в маршрутках. Але при цьому всі пасажири повинні бути згодні з цим.

"Якщо всі пасажири хочуть слухати музику в салоні, то можна їхати і з нею, якщо ж хоч один проти, то тоді - в навушниках", - стверджує депутат.

Якщо ж законопроєкт приймуть, то кожен незадоволений музикою в маршрутці, якщо її голосно слухають водій або хтось з пасажирів, має право викликати поліцію.

"До приїзду поліції краще зафіксувати те, що відбувається на відео", - уточнила нардеп.

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