Більше, ніж у Трампа: три українських чиновника отримують мільйони за місяць

Дональд Трамп (фото: flickr.com)

Деякі українські чиновники отримують мільйонну зарплату

Українські чиновники, які очолюють передові державні підприємства - "Укрпошта", "Укрзалізниця", завод "Антонов" - отримують рекордні зарплати. При цьому щомісячні заробітки топменеджерів перевищують зарплату президента США Дональда Трампа. Хто з чиновників щомісяця стає багатшим на мільйон гривень - у матеріалі Styler.

Зазначимо, що Дональд Трамп отримує в рік 400 тисяч доларів (близько 33 тисяч доларів або 806 тисяч гривень), пишуть "Українські новини". Тоді як директори названих вище компаній в грудні 2019 року заробили від 812 тисяч до 1,2 млн гривень.

Менше всіх у грудні заробив гендиректор "Укрзалізниці" Євген Кравцов - всього якихось 33,8 тис. доларів або 812 тис. гривень.

Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський в кінці минулого року отримав 42,6 тис. доларів (1,024 млн гривень).

А ось глава авіаційного держпідприємства "Антонов" Олександр Донець отримав 50,1 тис. доларів або 1,203 млн гривень.

Євген Кравцов, Ігор Смілянський, Олександр Донець (колаж)

Варто відзначити, що на відміну від президента США, українські чиновники можуть виписувати премії, надбавки та інші не менш приємні бонуси від держави.

А ось мінімальна пенсія у грудні 2019 року зросла на 74 гривні і склала 1638 гривень.