Укрзалізниця зробила цікаву заяву про Бориса Джонсона: про що мова

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон став першим членом картки лояльності "Loyalty Club" Укрзалізниці.
Про це повідомили на сторінці компанії у Telegram.
Так, Джонсон вже втретє обрав залізницю для подорожі до Києва, а отже став першим власником картки лояльності. Зокрема, її вручив безпосередньо голова правління Укрзалізниці.
"Залізничники вдячні пану Джонсону за підтримку на День нашої незалежності та розраховують бачити одного з найбільших друзів України на борту українських поїздів ще частіше - по завершенні війни", - йдеться у повідомленні.
Також у компанії зазначили, що повномасштабний запуск програми лояльності планується вже найближчим часом.
До того ж усі охочі можуть залишити побажання, а саме якими б вони хотіли бачити UZ "Loyalty Club".
"Але номер 001 вже закріплений", - зазначили в Укрзалізниці.
Раніше ми повідомляли, що Джонсон приїхав в Київ та отримав орден від Зеленського.
Також ми писали, як прем'єр-міністр Великобританії привітав Україну з Днем Незалежності.