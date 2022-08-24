Укрзализныця сделала интересное заявление о Борисе Джонсоне: о чем речь

Так, Джонсон уже в третий раз выбрал железную дорогу для путешествия в Киев, а значит стал первым владельцем карты лояльности. В частности, ее вручил непосредственно председатель правления Укрзализныци.

"Железнодорожники благодарны господину Джонсону за поддержку в День нашей независимости и рассчитывают видеть одного из самых больших друзей Украины на борту украинских поездов еще чаще - по завершении войны", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что полномасштабный запуск программы лояльности планируется уже в ближайшее время.

К тому же все желающие могут оставить пожелания, а именно какими бы они хотели видеть UZ "Loyalty Club".

"Но номер 001 уже закреплен", - отметили в Укрзализныце.

Борис Джонсон стал первым членом программы лояльности Укрзализныци (фото: t.me/UkrzalInfo)