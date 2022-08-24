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Укрзалізниця зробила цікаву заяву про Бориса Джонсона: про що мова

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Україна, Середа 24 серпня 2022 18:36
Укрзалізниця зробила цікаву заяву про Бориса Джонсона: про що мова Борис Джонсон став членом програми лояльності Укрзалізниці (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон став першим членом картки лояльності "Loyalty Club" Укрзалізниці.

Про це повідомили на сторінці компанії у Telegram.

Так, Джонсон вже втретє обрав залізницю для подорожі до Києва, а отже став першим власником картки лояльності. Зокрема, її вручив безпосередньо голова правління Укрзалізниці.

"Залізничники вдячні пану Джонсону за підтримку на День нашої незалежності та розраховують бачити одного з найбільших друзів України на борту українських поїздів ще частіше - по завершенні війни", - йдеться у повідомленні.

Також у компанії зазначили, що повномасштабний запуск програми лояльності планується вже найближчим часом.

До того ж усі охочі можуть залишити побажання, а саме якими б вони хотіли бачити UZ "Loyalty Club".

"Але номер 001 вже закріплений", - зазначили в Укрзалізниці.

Укрзалізниця зробила цікаву заяву про Бориса Джонсона: про що моваБорис Джонсон став першим членом програми лояльності Укрзалізниці (фото: t.me/UkrzalInfo)

Раніше ми повідомляли, що Джонсон приїхав в Київ та отримав орден від Зеленського.

Також ми писали, як прем'єр-міністр Великобританії привітав Україну з Днем Незалежності.

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Борис Джонсон Укрзалізниця
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