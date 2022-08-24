Укрзалізниця зробила цікаву заяву про Бориса Джонсона: про що мова

Про це повідомили на сторінці компанії у Telegram .

Так, Джонсон вже втретє обрав залізницю для подорожі до Києва, а отже став першим власником картки лояльності. Зокрема, її вручив безпосередньо голова правління Укрзалізниці.

"Залізничники вдячні пану Джонсону за підтримку на День нашої незалежності та розраховують бачити одного з найбільших друзів України на борту українських поїздів ще частіше - по завершенні війни", - йдеться у повідомленні.

Також у компанії зазначили, що повномасштабний запуск програми лояльності планується вже найближчим часом.

До того ж усі охочі можуть залишити побажання, а саме якими б вони хотіли бачити UZ "Loyalty Club".

"Але номер 001 вже закріплений", - зазначили в Укрзалізниці.

Борис Джонсон став першим членом програми лояльності Укрзалізниці (фото: t.me/UkrzalInfo)