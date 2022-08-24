Укрзализныця сделала интересное заявление о Борисе Джонсоне: о чем речь
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал первым членом карты лояльности "Loyalty Club" Укрзализныци.
Об этом сообщили на странице компании в Telegram.
Так, Джонсон уже в третий раз выбрал железную дорогу для путешествия в Киев, а значит стал первым владельцем карты лояльности. В частности, ее вручил непосредственно председатель правления Укрзализныци.
"Железнодорожники благодарны господину Джонсону за поддержку в День нашей независимости и рассчитывают видеть одного из самых больших друзей Украины на борту украинских поездов еще чаще - по завершении войны", - говорится в сообщении.
Также в компании отметили, что полномасштабный запуск программы лояльности планируется уже в ближайшее время.
К тому же все желающие могут оставить пожелания, а именно какими бы они хотели видеть UZ "Loyalty Club".
"Но номер 001 уже закреплен", - отметили в Укрзализныце.
Борис Джонсон стал первым членом программы лояльности Укрзализныци (фото: t.me/UkrzalInfo)
Ранее мы сообщали, что Джонсон приехал в Киев и получил орден от Зеленского.
Также мы писали, как премьер-министр Великобритании поздравил Украину с Днем Независимости.