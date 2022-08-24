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Укрзализныця сделала интересное заявление о Борисе Джонсоне: о чем речь

Новина українською →
Украина, Среда 24 августа 2022 18:36
Укрзализныця сделала интересное заявление о Борисе Джонсоне: о чем речь Борис Джонсон стал членом программы лояльности Укрзализныци (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал первым членом карты лояльности "Loyalty Club" Укрзализныци.

Об этом сообщили на странице компании в Telegram.

Так, Джонсон уже в третий раз выбрал железную дорогу для путешествия в Киев, а значит стал первым владельцем карты лояльности. В частности, ее вручил непосредственно председатель правления Укрзализныци.

"Железнодорожники благодарны господину Джонсону за поддержку в День нашей независимости и рассчитывают видеть одного из самых больших друзей Украины на борту украинских поездов еще чаще - по завершении войны", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что полномасштабный запуск программы лояльности планируется уже в ближайшее время.

К тому же все желающие могут оставить пожелания, а именно какими бы они хотели видеть UZ "Loyalty Club".

"Но номер 001 уже закреплен", - отметили в Укрзализныце.

Укрзализныця сделала интересное заявление о Борисе Джонсоне: о чем речьБорис Джонсон стал первым членом программы лояльности Укрзализныци (фото: t.me/UkrzalInfo)

Ранее мы сообщали, что Джонсон приехал в Киев и получил орден от Зеленского.

Также мы писали, как премьер-министр Великобритании поздравил Украину с Днем Независимости.

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Борис Джонсон Укрзализныця
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