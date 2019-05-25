Укрзалізниця приготувала пасажирам сюрприз: про що мова

Поїзд Інтерсіті + (twitter.com/uz_gov_ua)

У першу чергу зміни торкнуться поїздів Інтерсіті

Укрзализниця приготувала для пасажирів зміни у правилах перевезення багажу. У першу чергу це торкнеться поїздів Інтерсіті та Інтерсіті +. Про нововведення розповів керівник Укрзалізниці Євген Кравцов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Євген Кравцов розповів, що тепер велосипеди дозволено перевозити не тільки в нічних поїздах, але і в поїздах Інтерсіті та Інтерсіті +.

"Тепер перевозити велосипеди можна не тільки в нічних поїздах, а і в Інтерсіті і Інтерсіті +. Наша внутрішня демократія вимагає такі рішення підтверджувати документально – телеграма відповідним підрозділам відправлена", - написав Кравцов.

Подорож з велосипедом (pixabay.com)

Також він уточнив, що існують правила перевезення велосипедів у поїздах і зазначив, що плата за їх транспортування братися не буде.

"Я поясню: ми заручники ситуації, коли швидкісні потяги проектувалися без технічної можливості для перевезення велосипедів. І це проблема. Але виходимо з ситуації так: велосипеди розбираємо і правильно пакуємо. Окрему плату за перевезення не беремо. Така ж процедура і в нічних поїздах", - зазначив очільник Укрзалізниці і додав, що підтримує велосообщество.

Користувачі в коментарях відреагували на таке нововведення позитивно і подякували Євгену Кравцову за те, що зможуть тепер велосипеди брати в подорожі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Укразалізниця потрапила в скандал через стан приміських електричок.

А також розповідали про те, що Укрзалізниця роз'яснила правила перевезення собак у потягах.