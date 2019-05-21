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Укрзалізниця роз'яснила правила перевезення собак у поїздах

Новини » Суспільство    21.05.2019 - 22:30
Укрзалізниця роз'яснила правила перевезення собак у поїздах
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Дозволяється перевозити малих собак у спеціальній сумці, а великих собак - в окремому купе

"Укрзалізниця" роз'яснила правила перевезення домашніх тварин, зокрема собак, у поїздах компанії. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення УЗ у Twitter.

Зокрема, як вказано у відповідній інфографіці, підготовленій для інформування пасажирів, для собак малих порід господарям необхідно придбати сумку або іншу ємність із водонепроникним чи абсорбуючим дном. Також перед запланованою поїздкою потрібно оформити ветеринарний документ та багажну квитанцію.

Для собак великих порід (45 см у холці) потрібно придбатинамордник та повідок. А під час поїздки невеликих тварин потрібно тримати у місцях ручної поклажі. Крупних собак перевозять у окремому купе, не більше двох тварин. При цьому власник тварини зобов'язаний викупити всі вільні місця у купе. 

Також тварин можна перевозити у вагонах СВ за умови викупу всіх незайнятих місць.

У регіональних поїздах великих собак дозволяють перевозити у крайніх тамбурах першого і останнього вагона. Господар тварини при цьому має перебувати поруч. 

Не платити за перевезення тварини можна, якщо це собака-поводир. Господар у цьому випадку має пред'явити відповідний документ, а його собака має знаходитись на короткому повідку.

Укрзалізниця роз'яснила правила перевезення собак у поїздах

Нагадаємо, "Укрзалізниця" на літо продовжила маршрут деяких поїздів до курортних міст.

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