ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Укрзализныця приготовила пассажирам сюрприз: о чем речь

STYLERЖизнь    25.05.2019 - 13:38
Укрзализныця приготовила пассажирам сюрприз: о чем речь
Поезд Интерсити + (twitter.com/uz_gov_ua)

В первую очередь изменения коснутся поездов Интерсити

Укрзализныця приготовила для пассажиров изменения в правилах перевозки багажа. В первую очередь это коснется поездов Интерсити и Интерсити +. О нововведениях рассказал руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов на своей странице в социальной сети Facebook.

Евгений Кравцов рассказал, что теперь велосипеды разрешено перевозить не только в ночных поездах, но и в поездах Интерсити и Интерсити +.

"Теперь перевозить велосипеды можно не только в ночных поездах, а и в Интерсити и Интерсити +. Наша внутренняя демократия требует такие решения подтверждать документально – телеграмма соответствующим подразделениям отправлена", - написал Кравцов.

Укрзализныця приготовила пассажирам сюрприз: о чем речь

Путешествие с велосипедом (pixabay.com)

Также он уточнил, что существуют правила перевозки велосипедов в поездах и отметил, что плата за их транспортировку взыматься не будет.

"Я объясню: мы заложники ситуации, когда скоростные поезда проектированы без технической возможности для перевозки велосипедов. И это проблема. Но выходим из ситуации так: велосипеды разбираем и правильно пакуем. Отдельную плату за перевозку не берем. Такая же процедура и в ночных поездах", - отметил глава Укрзализныци и добавил, что поддерживает велосообщество.

Пользователи в комментариях отреагировали на такое нововведение положительно и поблагодарили Евгения Кравцова за то, что смогут теперь велосипеды брать в путешествия.

Укрзализныця приготовила пассажирам сюрприз: о чем речьНапомним, ранее мы сообщали о том, что Укразализныця угодила в скандал из-за состояния пригородных электричек.

А также рассказывали о том, что Укрзализныця разъяснила правила перевозки собак в поездах.

Выжить бы с таким сервисом: Укрзализныця снова оскандалилась УЗ начала продажу билетов на лето в южном направлении
Новости Украины Укрзализныцяправилавелосипеды
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь