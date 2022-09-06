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УЗ презентовала новые туалеты. Такого сервиса в поездах еще не было

Новина українською →
Украина, Вторник 06 сентября 2022 13:59
УЗ презентовала новые туалеты. Такого сервиса в поездах еще не было Коллаж РБК-Украина: Укрзализныця презентовала новые туалеты
Автор: Светлана Мащенко

Укрзализныця показала новый сервис, который совсем изменит подход к обслуживанию пассажиров. Отныне в рамках "пилота" вагоны двух рейсов получат супертуалеты.

Соответствующие фото показали в пресс-службе УЗ.

Будут тестироваться следующие обновки:

  • моющие средства нового поколения для внутренней мойки вагонов
  • вместо кускового мыла для рук - качественная пена в удобных автоматических дозаторах
  • более удобные держатели для туалетной бумаги и новая бумага
  • одноразовые накладки на унитазы
  • дозаторы бумажных полотенец.

УЗ презентовала новые туалеты. Такого сервиса в поездах еще не было

УЗ презентовала новые туалеты. Такого сервиса в поездах еще не было

УЗ презентовала новые туалеты. Такого сервиса в поездах еще не было

Фото: Укрзализныця показала новинки (t.me/UkrzalInfo)

Но это еще не все!

В рамках пилота пассажирам предлагают воспользоваться гигиеническими наборами с одноразовыми тапочками, влажными и сухими салфетками, зубной щеткой и пастой, расческой для волос.

"Все это пассажиры плацкартных и купейных вагонов смогут купить у проводника, а для пассажиров вагонов люкс (СВ) этот набор будет включено в стоимость билета", - говорится в сообщении.

Каким рейсам посчастливилось получить "пилотные" вагоны?

  • №75/76 Кривой Рог-Киев
  • "Потяг до перемоги" (до 13.09.2022 на маршруте №31/32 Запорожье - Львов)

Ранее мы писали, что УЗ запустила уже второй двухэтажный поезд. Показали, где он курсирует и как выглядит.

Также сообщалось, что в поездах Укрзализныци запускают приятный бесплатный бонус к путешествиям.

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Укрзализныця
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