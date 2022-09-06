УЗ презентовала новые туалеты. Такого сервиса в поездах еще не было

Укрзализныця показала новый сервис, который совсем изменит подход к обслуживанию пассажиров. Отныне в рамках "пилота" вагоны двух рейсов получат супертуалеты.

"Все это пассажиры плацкартных и купейных вагонов смогут купить у проводника, а для пассажиров вагонов люкс (СВ) этот набор будет включено в стоимость билета", - говорится в сообщении.

В рамках пилота пассажирам предлагают воспользоваться гигиеническими наборами с одноразовыми тапочками, влажными и сухими салфетками, зубной щеткой и пастой, расческой для волос .

Ранее мы писали, что УЗ запустила уже второй двухэтажный поезд. Показали, где он курсирует и как выглядит.

Также сообщалось, что в поездах Укрзализныци запускают приятный бесплатный бонус к путешествиям.