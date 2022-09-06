УЗ презентовала новые туалеты. Такого сервиса в поездах еще не было
Укрзализныця показала новый сервис, который совсем изменит подход к обслуживанию пассажиров. Отныне в рамках "пилота" вагоны двух рейсов получат супертуалеты.
Соответствующие фото показали в пресс-службе УЗ.
Будут тестироваться следующие обновки:
- моющие средства нового поколения для внутренней мойки вагонов
- вместо кускового мыла для рук - качественная пена в удобных автоматических дозаторах
- более удобные держатели для туалетной бумаги и новая бумага
- одноразовые накладки на унитазы
- дозаторы бумажных полотенец.
Фото: Укрзализныця показала новинки (t.me/UkrzalInfo)
Но это еще не все!
В рамках пилота пассажирам предлагают воспользоваться гигиеническими наборами с одноразовыми тапочками, влажными и сухими салфетками, зубной щеткой и пастой, расческой для волос.
"Все это пассажиры плацкартных и купейных вагонов смогут купить у проводника, а для пассажиров вагонов люкс (СВ) этот набор будет включено в стоимость билета", - говорится в сообщении.
Каким рейсам посчастливилось получить "пилотные" вагоны?
- №75/76 Кривой Рог-Киев
- "Потяг до перемоги" (до 13.09.2022 на маршруте №31/32 Запорожье - Львов)
Ранее мы писали, что УЗ запустила уже второй двухэтажный поезд. Показали, где он курсирует и как выглядит.
Также сообщалось, что в поездах Укрзализныци запускают приятный бесплатный бонус к путешествиям.