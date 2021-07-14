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Укрзалізниця побудувала колію в Чорнобильську зону відчуження і готується запустити потяг

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Чорнобиль, Середа 14 липня 2021 22:24
Укрзалізниця побудувала колію в Чорнобильську зону відчуження і готується запустити потяг Колаж РБК-Україна: в Чорнобильську зону побудували залізничні колії
Автор: Володимир Костирін

Укрзалізниця реконструювала колії між станціями Вільча - Янів, які з'єднують Чорнобильську зону відчуження з основною залізничною мережею. За словами в.о. голови правління УЗ Івана Юрика, наразі готується запуск першого тестового поїзда.

Про це 14 липня передали в прес-службі Укрзалізниці.

Зазначається, що проект дозволяє Енергоатому здійснювати транспортування відпрацьованого ядерного палива в централізоване сховище.

"Вже найближчим часом туди доправлятимуть відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій: Рівненської, Хмельницької та Південно-Української, - що зберігатиметься там упродовж наступних ста років", - пояснили в УЗ.

Всі роботи були проведені всього за один місяць.

У ході реконструкції ділянки замінили залізничне полотно відповідно до проекту та реконструювали колії в обсязі 24,56 км, середнім ремонтом було оновлено 4,3 км.

У компанії пообіцяли оприлюднити детальну інформацію про реконструйовану ділянку наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що 26 квітня в Чорнобилі ввели в експлуатацію нове сховище відпрацьованого ядерного палива.

Нагадаємо, в липні 2019 року на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС розпочав роботу завод з переробки рідких радіоактивних відходів. Тоді за перший тиждень експлуатації заводу з перероблювання рідких радіоактивних відходів, було успішно перероблено 2755 кг відходів.

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