В Чорнобилі ввели в експлуатацію нове сховище відпрацьованого ядерного палива
Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета української влади - трансформувати територію відчудження на територію відродження. Сьогодні введено в експлуатацію нове сховище відпрацьованого ядерного палива.
Про це Зеленський заявив на брифінгу.
Також він назвав завданням української влади зробити все заради неповторення подібних катастроф.
"Україна не одна, має широку підтримку партнерів. Сьогодні введено в експлуатацію нове сховище. Дуже важливо, що сьогодні буде отримано ліцензію на утримання нового сховища, строк експлуатації до 100 років", - повідомив він.
Підприємству "Чорнобильська АЕС" вручають ліцензію про Сховище відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу (СВЯП-2).
Нагадаємо, Державний архів Служби безпеки України опублікував секретні документи КДБ по катастрофі на Чорнобильській АЕС.
Зазначимо, в Україні з'явився регламент йодної профілактики в разі радіаційної аварії.