Укрзализныця построила путь в Чернобыльскую зону отчуждения и готовится запустить поезд

Укрзализныця реконструировала пути между станциями Вильча - Янов, которые соединяют Чернобыльскую зону отчуждения с основной железнодорожной сетью. По словам и.о. председателя правления УЗ Ивана Юрика, в настоящее время готовится запуск первого тестового поезда.

Об этом 14 июля передали в пресс-службе Укрзализныци.

Отмечается, что проект позволяет Энергоатому осуществлять транспортировку отработанного ядерного топлива в централизованное хранилище.

"Уже в ближайшее время туда будут доставлять отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций: Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской, - что будет сохраняться там в течение следующих ста лет", - пояснили в УЗ.

Все работы были проведены всего за один месяц.

В ходе реконструкции участка заменили железнодорожное полотно в соответствии с проектом и реконструировали пути в объеме 24,56 км, средним ремонтом было обновлено 4,3 км.

В компании пообещали обнародовать детальную информацию о реконструированном участке на следующей неделе.