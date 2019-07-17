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На ЧАЕС починає роботу завод з переробки радіоактивних відходів

Новини » Промисловість    17.07.2019 - 16:42
На ЧАЕС починає роботу завод з переробки радіоактивних відходів
Иллюстративне фото (РБК-Україна)

За перший тиждень переробили майже 3000 кг раідоактивних відходів

На промисловому майданчику Чорнобильської АЕС почав роботу завод з переробки рідких радіоактивних відходів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного агентства з управління Зоною відчуження.

Повідомляється, що за перший тиждень експлуатації заводу з переробки рідких радіоактивних відходів, було успішно перероблено 2755 кг РАО.

Як зазначають фахівці, після декількох процесів рідкі відходи перетворюються на тверді радіоактивні відходи. Вони є більш безпечною формою для зберігання. Усі перероблені відходи у твердому стані зберігаються на проммайданчику ЧАЕС.

Після всіх відповідних заходів, упаковки з переробленими відходами перед захороненням будуть поміщені у спеціальне обладнання для твердих радіоактивних відходів.

Нагадаємо, 10 липня, Європейський союз офіційно передав Україні в експлуатацію новий постійний саркофаг, збудований на місці четрвертого енергоблоку. Тепер Україна відповідає за обслуговування конструкції, а також за демонтаж первинного саркофагу, що був збудований відразу після аварії.

Крім того, у Чорнобильській зоні відчуження виявили надзвичайно радіоактивну клешню крана, яку ліквідатори наслідків катастрофи використовували при роботі.

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