Укрзалізниця через розкрадання вантажів готує важливе нововведення

Поїзд Укрзалізниці (фото: РБК-Україна)

Укрзалізниця має намір посилити заходи щодо запобігання розкрадання вантажів, які перевозять на поїздах, і охороняти склади за допомогою квадрокоптерів.

Про це 22 січня йдеться в заяві компанії на офіційному сайті.

За словами директора офісу з безпеки АТ "Укрзалізниця" Михайла Ясельського, розглядається можливість використання сучасних технічних засобів в цілях боротьби з крадіжками.

Крім безпілотників, мова йде також про потужні відеокамери.

Також йде робота над створенням власного центру моніторингу та аналізу всіх фактів розкрадань.

"Укрзалізниця планує комплекс невідкладних заходів із запобігання розкраданням вантажів та очікує від українського бізнесу - вантажовласників, які користуються послугами залізниці, оперативної інформації про факти крадіжок та пропозиції щодо їх викорінення", - розповіли в прес-службі УЗ.

Ясельський заявив про бажання Укрзалізниці більш тісно співпрацювати з правоохоронцями в даному питанні для оперативного реагування на факти розкрадань залізничних вантажів

"Учасники ринку вантажоперевезень також запропонували обмін інформацією про динамічне зважування поїздів у русі, що дозволить оперативно виявляти найбільш проблемні точки на маршрутах їх руху", - йдеться в заяві

Нагадаємо, що у поїзди Укрзалізниці взяли воєнізовану охорону з кінця серпня 2020-го - вона повинна слідкувати за порядком замість поліції.

Раніше повідомлялося, що глава Укрзалізниці зробив заяву про ціни на квитки та зазначив, що на поточний момент компанія працює у збиток.