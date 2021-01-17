Глава "Укрзалізниці" про ціни на квитки: чого чекати пасажирам

Поїзд "Інтерсіті" (фото: РБК-Україна)

Українська компанія "Укрзалізниця" заявила, що вартість квитків на пасажирські перевезення знижуватися не може. Глава компанії Володимир Жмак також заявив, що на тлі інфляції та зміни курсу долара індексація тарифів не проводилася з 2018 року. Більш того, на поточний момент АТ "Укрзалізниця" працює у збиток. Що буде з цінами на пасажирські квитки – читайте нижче.

Глава компанії Володимир Жмак в ефірі телеканалу "Україна 24" спробував пояснити, чому ж зниження тарифів на пасажирські перевезення в Україні на цей час неможливо.

"З приводу вартості квитків - з 2018 року ціна не змінювалася, попри інфляцію, зміну курсу і таке інше. Тому, на жаль, на сьогодні пасажирські перевезення збиткові для "Укрзалізниці". У всьому світі пасажирські перевезення дотуються з державного бюджету, у нас цього немає. Крім того, ми не те що не підвищуємо вартість проїзду, ми навіть не індексуємо на рівень інфляції. Тому говорити про те, що у нас є можливість зменшувати вартість квитків, ми сьогодні не можемо", – зазначив він.

Жмак підкреслив, що "Укрзалізниця" не отримує ніяких дотацій і їй не компенсують перевезення пільгових пасажирів.

"Наприклад, сьогодні заборгованість тільки Міністерства освіти перед "Укрзалізницею" становить мільярд гривень, заборгованість місцевих бюджетів за перевезення пільгових пасажирів приміськими поїздами – близько мільярда гривень", – додав він.

У компанії сподіваються, що в рамках анбандлінгу (реорганізації з метою поділу на кілька компаній – ред.) пасажирські перевезення повинні "стати принаймні самоокупними". Для цього глава "Укрзалізниці" планує перейти до прямих публічних договорів на перевезення пасажирів з органами центральної та місцевої влади за принципом укладання договорів з обласними адміністраціями, міськими, великими заводами й підприємствами, які зацікавлені в пунктуальному прибутті на роботу працівників.

"І ми будемо використовувати принцип пряника: якщо у вас є з нами договір, ви отримаєте нову модернізовану електричку, з усіма сучасними умовами перевезення. Якщо немає договору – будемо надавати за залишковим принципом електрички Ризького заводу 1976 року", – розповів він.

Нагадаємо, вчора в Україні через снігопад сталося понад 1200 дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Сьогодні також переважно на всій території України буде сніжно. Температура повітря як вдень, так і вночі у західних та деяких центральних регіонах опуститься до -11 градусів.

Синоптики закликають не виходити на вулицю без необхідності через негоду.