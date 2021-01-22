Укрзализныця из-за хищения грузов готовит важное нововведение

Поезд Укрзализныци (фото: РБК-Украина)

Укрзализныця намерена усилить меры по предотвращению хищения грузов, которые перевозят на поездах, и охранять составы при помощи квадрокоптеров.

Об этом 22 января говорится в заявлении компании на официальном сайте.

По словам директора офиса по безопасности АО "Укрзализныця" Михаила Ясельского, рассматривается возможность использования современных технических средств в целях борьбы с кражами.

Кроме беспилотников, речь идет также о мощных видеокамерах.

Также идет работа над созданием собственного центра мониторинга и анализа всех фактов хищений.

"Укрзализныця планирует комплекс неотложных мер по предотвращению хищением грузов и ожидает от украинского бизнеса - грузовладельцев, которые пользуются услугами железной дороги, оперативной информации о фактах краж и предложения по их искоренению", - рассказали в пресс-службе УЗ.

Ясельский заявил о желании Укрзализныци более тесно сотрудничать с правоохранителями в данном вопросе для оперативного реагирования на факты хищений железнодорожных грузов

"Участники рынка грузоперевозок также предложили обмен информацией о динамическом взвешивании поездов в движении, что позволит оперативно выявлять наиболее проблемные точки на маршрутах их движения", - говорится в заявлении.

Напомним, что в поезда Укрзализныци взяли военизированную охрану с конца августа 2020-го - она должна следить за порядком вместо полиции.

Ранее сообщалось, что глава Укрзализныци сделал заявление о ценах на билеты и отметил, что на текущий момент компания работает в убыток.