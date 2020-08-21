У поїздах Укрзалізниці з кінця серпня буде воєнізована охорона замість поліції

У поїздах Укрзалізниці буде воєнізована охорона (колаж РБК-Україна)

В Укрзалізниці розповіли, що воєнізована охорона супроводжуватиме 10 пар поїздів

Укрзалізниця запускає у пасажирські поїзди працівників відомчої воєнізованої охорони, які будуть супроводжувати маршрути і забезпечувати безпеку пасажирів.

Такий пілотний проект почне працювати наприкінці серпня, розповіли в УЗ у відповідь на запит "Суспільного".

Воєнізована охорона діятиме спільно з бригадою потягу у разі порушення пасажирами правил поведінки на залізничному транспорті.

Як зазначили в "Укрзалізниці", компанія вже неодноразово просила МВС і Нацполіцію відновити супроводження пасажирських поїздів працівниками поліції.

"Жодної відповіді впродовж довгого часу не отримували. Тому це буде відомча воєнізована охоронна, звичайно ж коштом Укрзалізниці. У нас є така, проте вона супроводжує вантажні поїзди, а так буде супроводжувати ще й пасажирські", - йдеться в заяві.

У прес-службі УЗ уточнили, що таку охорону планують запустити у потяги, "які, на нашу думку, мають найбільший попит, або ті, де звичайно ж часті випадки". Це 10 пар поїздів.

Воєнізована охорона Укрзалізниці забезпечує охорону вантажів і об'єктів, правопорядок на залізниці, пожежний нагляд та гасіння пожеж. На озброєнні у такій охорони - стрілецька зброя, переважно пістолети Форт.

В Укрзалізниці нагадали, що для вирішення конфліктних ситуацій між пасажирами під час поїздки необхідно звертатися до провідника, який звернутися до начальника поїзда. У разі необхідності він через машиніста викличе наряд поліції на найближчій станції зупинки поїзда.

Зазначимо, що останнім часом почастішали випадки серйозних правопорушень у поїздах. Зокрема, нещодавно сталася резонансна НП у поїзді сполученням Маріуполь - Київ, в якому в ніч проти 1 серпня рецидивіст "зайцем" проник в поїзд і жорстоко побив і намагався зґвалтувати журналістку Анастасію Лугову, яка їхала в купе з маленьким сином.

Інцидент викликав гучний скандал. В "Укрзалізниці" вирішили звільнити провідника вагона, в якому стався напад, начальника поїзда, інструктора поїзних бригад, старшого майстра резерву провідників вагонного депо та заступника начальника Маріупольського вагонного депо.

Раніше повідомлялося, що начальник поїзда і провідник пропонували побитій ґвалтівником українці 30 тисяч за мовчання.