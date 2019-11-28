Укрзалізниця готує неприємний сюрприз для українців: про що мова

Укрзалізниця приготувала неприємний сюрприз для жителів України у 2020 році. Згідно з проектом фінансового плану держкомпанії на 2020 рік, очікується чергове підвищення тарифів на вантажні і пасажирські перевезення. Про це повідомляє Центр транспортних технологій.

Підвищення тарифів на пасажирські перевезення буде плавним, але регулярним. Очікується, що щомісяця буде застосовуватися індексація в 2% і через 10 місяців підвищення складе 22%.

Також зростуть тарифи на вантажні перевезення і за планами Укрзалізниці обсяг таких перевезень має збільшиться на 5,5%. Зокрема, у транзитному сполученні зростання повинно скласти 8,8%, у внутрішньому – до 9,3%.

Як зазначено, причиною підвищення тарифів на пасажирські перевезення – це необхідність для збільшення доходів державної залізничної компанії. Загальну суму доходів у 2020 році планують збільшити на 13%, від пасажирських перевезень – на 8%.

Підвищення доходів дасть можливість компанії придбати нові локомотиви. Раніше Укрзалізниця анонсувала покупку 40 локомотивів General Electric в 2020 році і планує витратити на них 1,8 мільярда гривень.

Таким чином, квитки на поширені напрямки по Україні до кінця 2020 року подорожчають на 22%.