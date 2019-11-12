Не пустили в потяг: Укрзалізниця вскочила в мовний скандал

Укрзалізниця потрапила в мовний скандал (Фото: колаж РБК-Україна)

Укрзалізниця обурила ставленням до пасажирів витівкою провідниці в Івано-Франківську

Укрзалізниця потрапила в черговий мовний скандал - інцидент стався на вокзалі в Івано-Франківську 12 листопада, де провідники поїзда №143/144 сполученням Ворохта - Київ не пустили у вагон двох пасажирів з квитками. Про це передає видання 0352.ua.

Тернополянка Олександра Іваненків проводжала свого чоловіка до рідного міста, але коли чоловік пред'явив квиток провідниці вагону №3, та російською мовою завимагала пред'явити паспорт. Той відповів українською, що не розуміє співробітницю УЗ.

Не дивлячись на прохання перейти на державну мову, провідниця відмовилася і навіть заявила, що не впустить його в потяг.

Укрзалізниця потрапила в мовний скандал - провідниця не пустила пасажирів з квитками в вагон (Фото: РБК-Україна)

Олександра радила чоловікові показати їй паспорт.

"Проте чоловік, розуміючи, що зараз порушується законодавство, вирішив звернутися до інших працівників залізниці, 6 чоловік, і показав при свідках свій паспорт", - сказала вона.

Після цього підійшла начальниця поїзда для з'ясування ситуації, і після пояснень подружньої пари заявила, що нібито чоловік намагався застосувати проти неї фізичну силу, потім вихопила квитки і оголосила, що не пустить їх у вагон.

Іваненків запитала у провідниці, чому вона не поважає українську мову.

"Тому що я народилася в Росії і наф*г мені ця українська мова", - процитувала вона відповідь співробітниці УЗ

Також жінка розповіла, що в підсумку вони з чоловіком залишилися на вулиці без житла і без коштів. Також за фактом інциденту вони написали в поліцію заяву.