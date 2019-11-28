Укрзализныця готовит неприятный сюрприз для украинцев: о чем речь

Укрзализныця приготовила неприятный сюрприз для жителей Украины в 2020 году. Согласно проекту финансового плана госкомпании на 2020 год, ожидается очередное повышение тарифов на грузовые и пассажирские перевозки. Об этом сообщает Центр транспортных технологий.

Повышение тарифов на пассажирские перевозки будет плавным, но регулярным. Ожидается, что ежемесячно будет применяться индексация в 2% и через 10 месяцев повышение составит 22%.

Также вырастут тарифы и на грузовые перевозки и по планам Укрзилизныци объем таких перевозок должен увеличится на 5,5%. В частности, в транзитном сообщении рост должен составит 8,8%, во внутреннем – до 9,3%.

Как указано, причиной повышения тарифов на пассажирские перевозки – это необходимость для увеличения доходов государственной железнодорожной компании. Общую сумму доходов в 2020 году планируют увеличить на 13%, от пассажирских перевозок – на 8%.

Повышение доходов даст возможность компании купить новые локомотивы. Ранее Укрзализныця анонсировала покупку 40 локомотивов General Electric в 2020 году и планирует потратить на них 1,8 миллиарда гривен.

Таким образом, билеты на распространенные направления по Украине к концу 2020 года подорожают на 22%.