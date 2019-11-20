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Укрзалізниця здивувала пасажирів "нововведеннями": такого ще не було (фото)

STYLERЖиття    20.11.2019 - 15:37
Укрзалізниця здивувала пасажирів "нововведеннями": такого ще не було (фото)
Укрзалізниця потрапила в скандал (колаж: РБК-Україна)

Укрзалізницю знову обговорюють користувачі мережі

Укрзалізниця знову здивувала пасажирів своїми "інноваціями". Один з пасажирів поїзда, що прямував на Харків, опублікував у Facebook знімки, на яких видно всю красу туалету у вагоні.

Причому в цей раз проблема навіть не в жахливих умовах санвузла та сильному смороді на весь вагон. В унітазі відсутня пластина, яка має відкриватися натисканням на педаль, а через дірку можна бачити шпали.

"Укрзалізниця дивує своїми нововведеннями. Відтепер, щоб відправити продукти життєдіяльності на залізничні колії, не потрібно робити зайвих рухів. До речі, вітаю всіх причетних з Всесвітнім днем туалету", - написав Михайло Батрак у підписі до фото.

Укрзалізниця здивувала пасажирів &quot;нововведеннями&quot;: такого ще не було (фото)

Укрзалізниця потрапила в скандал (фото: facebook.com/mikhailbatrak85)

Користувачі мережі досить іронічно поставилися до чергового "фейлу" від перевізника, уявляючи, як гарно з цієї діри буде відображатися місячне світло.

  • Селфи в туалеті має виглядати саме так.
  • Треба зловити момент, коли на рейці відображається місячне світло. Буде круто.
  • Новий нано-девайс залізниці.
  • Аж уявила, як звідти дме.

Укрзалізниця здивувала пасажирів &quot;нововведеннями&quot;: такого ще не було (фото)

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